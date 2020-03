TERMOLI. Il coronavirus ci ha privato di quasi tutte le nostre piccole soddisfazioni e quotidianità, come dicevo nel pezzo precedente ricordando la tradizione di ogni 18 marzo dove a Termoli - ma anche in altre località molisane - si allestivano degli altari votivi in onore di San Giuseppe Artigiano in onore della sacra famiglia; quest'anno infatti famiglie, gruppi ed enti che allestiscono per tradizione i cosiddetti "Veter' de San Giuseppe", per via delle restrizioni disposte dal governo in fatto di uscite e di assembramenti, osserveranno uno stop.

Nonostante tutto questo però la famiglia Barone, per mano della signora Lucia Marinaro, il suo altarino nel borgo vecchio, più precisamente quell'altarino in via Vico IV° Duomo messo in una piccola finestra, lo ha fatto lo stesso, e ve lo mostriamo.

Ma come potete vedere anche la famiglia Catenaro ha portato privatamente avanti la tradizione, come ci fa sapere con foto la nostra amica Dalila Catenaro. Ecco, se ancora c'è qualcuno che ha fatto il suo altarino di san Giuseppe privato e ce lo vuole mostrare noi siamo qui a vostra disposizione per mostrarlo ai nostri lettori.