TERMOLI. Fare la spesa, di qualsivoglia genere, è un’operazione che richiede un occhio allenato per scovare le offerte più vantaggiose e tempo per selezionare i prodotti e che, troppo spesso nella calca dei supermercati, è impossibile da avere. Ai tempi della pandemia, però, l’operazione risulta più semplice, seppure i tempi di attesa si siano allungati di parecchio, ed acquista un livello di privacy che mai, prima d’ora, si era registrato. Accanto alle banche ed alle poste che, ormai da settimane, consentono l’accesso ad un massimo di due clienti per volta, la modalità di scaglionamento delle presenze tra le quattro mura delle attività viene accolta anche da altre realtà termolesi.



È il caso delle farmacie che, laddove non decidano di esercitare con i battenti chiusi come avviene in molte città tra cui Campomarino, permettono l’ingresso ad un singolo individuo per volta. Pratica che apporta dei vantaggi non solo sul piano del virus, le cui possibilità di diffusione sono pressoché azzerate, ma anche alla privacy personale: se prima, infatti, molte persone erano restie dall’acquistare un farmaco, per timore che qualcuno potesse vederle e giudicarle, ora sono più tranquille. A cambiare è anche l’atteggiamento ed il rapporto tra il cittadino ed il farmacista che, ora, ha il tempo di interloquire e consigliare il singolo sulla terapia più indicata da seguire in base ai sintomi riscontrati.

Recentemente, la politica degli ingressi contingentati è entrata a far parte anche di altri gruppi di esercenti: dai piccoli e medi alimentari del centro, dove le persone restano compostamente a distanza in attesa del proprio turno, che viene approvato da uno dei dipendenti del market che si trova all’ingresso, fino alle catene che vendono prodotti per la cura del corpo e della casa, che consentono l’ingresso nella propria attività a singoli acquirenti, chiudendo le porte del negozio ad ogni uscita, a cui corrisponde l’entrata di un altro cliente, per evitare assembramenti interni.

In tutti i casi le file fuori dalle attività sono chilometriche: decine e decine di cittadini sostano sui piazzali o lungo le strade, un tempo percorse dai veicoli, a distanza di oltre un metro gli uni dagli altri. Si litiga di più a causa della paura diffusa che genera nervosismo ed i carrelli si riempiono fin quasi all’orlo, perché le persone fanno una spesa più corposa, in grado di soddisfare le esigenze familiare per almeno quattro o cinque giorni, così da non dover riuscire se non strettamente necessario.