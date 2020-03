Proposte operative di Puchetti sull'emergenza Coronavirus

LARINO. Carta, penna e calamaio. Più o meno. Il sindaco di Larino, Pino Puchetti, rivolge una missiva con alcune proposte operative a chi sta gestendo in concreto l’emergenza Coronavirus.

Destinatari sono stati il prefetto Federico, il ministro della Salute Speranza, il capo della Protezione civile nazionale Borrelli, il Governatore Toma, il commissario ad acta Giustini e il commissario per l’emergenza Arcuri.

«Nelle ultime ore, anche in Molise, l’infezione da Covid-19 si sta intensificando in entrambe le province. Al fine di non trovarsi impreparati, nel momento in cui l’epidemia raggiunga livelli di criticità, si ritiene doveroso invitare le Autorità preposte alle scelte per contrastare il contagio dal virus a valutare, ed eventualmente, condividere le seguenti considerazioni e proposte: - n deciso di egli ultimi giorni, alcune regioni, quali le Marche, l’Abruzzo e la Campania, hanno i Covid-19, riaprire delle strutture ospedaliere per destinarle ad attività d oppure ad attività ordinaria di pronto-emergenza. Per tale motivo si propone l’utilizzo dei nosocomi di Larino e Venafro per lo svolgimento di attività complementari rispettivamente agli ospedali di Termoli ed Isernia. Tale decisione permette di separare i due flussi ed evitare la diffusione del contagio nei pronto soccorso dove è presente l’attività ordinaria. Utilizzo di procedure e modalità straordinarie per il reclutamento del personale sanitario. In una situazione d’emergenza, è opportuno utilizzare procedure e modalità straordinarie, quali utilizzare i cosiddetti trasferimenti d’urgenza, i medici della medicina territoriale che sono stati messi in ferie oppure quelli ospedalieri dei reparti che non lavorano perché vi è richiesta solo di prestazioni d’urgenza. Inoltre, è il caso di chiedere ai rianimatori in pensione di rientrare in servizio. Certo della vostra attenzione, fiducioso della condivisione della presente, porge distinti saluti».