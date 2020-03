TAVENNA. La frase che più si legge e si sente in questi giorni è #andratuttobene e questo grido di speranza, giovedì 19 marzo si è elevato dalla Comunità Alloggio per Anziani "San Nicola di Tavenna" dove tutti i nonnini si sono associati al grido di speranza, con un arcobaleno di colori, come quello che sventola sul cartellone, che speriamo presto torni a stagliarsi nel cielo plumbeo che in questi giorni ricopre gli animi di ognuno di noi. È stato questo un momento per farli sentire in maniera virtuale, seppur lontani vicino agli affetti che come loro vivono questa lontananza imposta dalle restrizioni dovute al periodo che stiamo vivendo.

Un momento che li ha resi protagonisti facendo sentire all'intera comunità Tavennese il loro affetto e il più grande augurio che presto tutto questo possa finire e possiamo tornare ad abbracciarci e a tenerci la mano. Una giornata particolare quella scelta per lanciare questo messaggio, il giorno di San Giuseppe, perché infondo ogni anziano è un papà per tutti, e allora forza che insieme, tutti insieme possiamo farcela perché #andratuttobene. Questo momento di conviviale speranza si è concluso con una bella merenda in onore di coloro che portano il nome di Giuseppe. È stato un pomeriggio con lo scopo di portare allegria, un po' di distrazione e infondere coraggio e fiducia per un futuro che speriamo torni a diventare di nuovo azzurro.