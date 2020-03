Quarto decesso in Molise per Coronavirus, è morta l'82enne ricoverata al Cardarelli

CAMPOBASSO. L'emergenza Coronavirus ha provocato il sesto decesso di un cittadino molisano, il quarto sul nostro territorio. Si tratta della 82enne di Monteroduni che si era aggravata nella serata di mercoledì.

Non ce l'ha fatta la 82enne di Monteroduni trovata positiva al Coranivrus nella serata di mercoledì e ricoverata al "Cardarelli" di Campobasso. A darne conferma il Sindaco di Monteroduni Custode Russo che attualmente è in quarantena perché, la figlia della donna contagiata, è una dipendente comunale. La signora deceduta si era recata nella mattinata di mercoledì presso l'ospedale "Veneziale" accompagnata dal 118 e accusando sintomi che i medici avevano poi ritenuto compatibili con il virus Covid-19 sottoponendola, così, a tampone faringeo risultato poi positivo. La donna era stata trasferita presso l'ospedale "Cardarelli" di Campobasso e il Pronto Soccorso del "Veneziale" era stato chiuso tutta la notte per sanificazione così come la radiologia ove la donna era stata portata per effettuare degli esami.

Questo è il quarto caso di decesso in Molise a causa del Coronavirus, tenendo conto anche del test Covid-19 effettuato post-mortem ieri sera sulla salma dell'84enne deceduto a Termoli. Intanto l'Asrem sta cercando di ricostruire la storia epidemiologia dell'anziana che era allettata in casa da qualche mese e che, a quanto riferiscono i familiari, non abbia ricevuto visite da familiari o parenti nelle ultime settimane.