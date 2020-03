«​Si lavora per vivere, non per morire», l'Usb non fa sconti

TERMOLI. Nuovo intervento da parte dell’Usb Lavoro privato e dalla Rsa/Rls di stabilimento della Fca di Termoli.



«Care lavoratrici Care lavoratori, è appena uscito un comunicato Fca avente in oggetto la chiusura delle attività dal 12 marzo fino al 13 maggio 2020. Ma così non è. Per Fca Termoli tutto rimane nei fatti, come era... anzi!

Siamo l’unico stabilimento che continuerà a lavorare, anche oggi ci sono Persone, lì dentro!

Continueranno ad esserci lavoratori che andranno in fabbrica con i pullman, useranno i bagni in comune per poi tornare dalle famiglie poste in protezione!

Infatti la Fiat non ha fatto altro che estendere gli ammortizzatori sociali a tutto lo stabilimento anziché soltanto a 1676 dipendenti, cambiandone la causale: non più cassa integrazione per crisi di vendite, ma cassa integrazione per Coronavirus. Anzi, è andata oltre!!!Pur di coprire le assenze delle persone che sono rimaste a casa al 60% dell’organico comandato a lavorare nei giorni scorsi, ha fatto partire la Cigo retroattivamente dai giorni precedenti il comunicato.

Nulla cambia dalla condizione attuale: a discrezione sua, l’azienda deciderà chi far lavorare/ammalare!

E la ricattabilità soggettiva, la condizione familiare, e tutte le persone più “deboli” avranno la peggio.

E queste Lavoratrici, questi Lavoratori, stabiliranno col loro sacrificio, che il valore della vita di noi tutti operai Fca e quella dei nostri Cari, sta al di sotto di 1300 euro al mese!

Se per Fca, anche la vita umana, continua ad essere subordinata alla logica del proprio profitto, per noi dell’Usb No!

Ma sarà difficile (...Anzi impossibile!) “tenere il fronte” con gli scioperi ad oltranza, o con altri titoli di assenza, per tutti quei lavoratori che lavoreranno normalmente… Sarà lasciata a loro la scelta di morire “certamente” di fame o “probabilmente” di coronavirus!!!

Che fare allora?! Difendiamoci! Teniamo duro! Manchiamo tutti!

È per questo ribadiamo a tutti i sindacati la necessità che ci appoggino! Perché la tutela dei lavoratori che rappresentiamo in fabbrica, deve andare oltre i diktat dell’azienda.

La fabbrica chiuderà solo se, ed il giorno dopo che, la chiuderemo noi!

Non aspettiamo di vedere le bare.....

Sciopero per tutti, sciopero ad oltranza!

Nb: Augurandoci di avere torto, ci ripromettiamo fin da ora, che reclameremo ogni lacrima versata a causa di questa infausta decisione!»