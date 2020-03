Chiude da sabato il Centro di Raccolta di via Arti e Mestieri fino al 3 aprile

TERMOLI. Chiude il Centro di Raccolta di via Arti e Mestieri.

Vista la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e in considerazione del fatto che l'attività del Centro di Raccolta non è da intendersi un servizio pubblico essenziale ed essendo inoltre tale attività svolta a diretto contatto con il pubblico, a seguito dei colloqui intercorsi con il sindaco e con il Responsabile dell'Ufficio Ambiente si ritiene opportuno, soprattutto al fine di evitare la circolazione di utenze, disporre la chiusura del Centro di Raccolta di Via Arti e Mestieri a far data dal 21 marzo e fino al 3 aprile 2020.

Al fine di evitare disagi alle utenze, si ricorda che resta comunque attivo it servizio di raccolta ingombranti, Raee e sfalci a domicilio previa prenotazione telefonica al numero verde 800.688.712 attivo dal lunedi al sabato dalle ore 8:30 alle 14:30.