TERMOLI. Salgono a 50 i contagiati da covid-19 nella nostra Regione, quattro in più rispetto a ieri sera. La provincia più colpita è quella di Campobasso che registra 41 casi, contro i 4 di Isernia. A comunicarlo, come ormai avviene quotidianamente, è il Governatore Donato Toma che, in un video diffuso sui canali ufficiali dell’ente regionale, fornisce tutti i numeri del coronavirus che sta interessando il nostro territorio ormai da diverse settimane.



Tre in più di ieri, tra cui uno a Termoli, legalo all'84enne deceduto due giorni fa. Si tratta di uno dei 3 figli, sta tutto sommato bene ed è ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli.

Tamponi e positività. Sono 450, in tutto, i tamponi che sono stati processati fino ad oggi, venerdì 20 marzo. Di questi quattrocento hanno dato esito negativo, mentre 50 sono risultati positivi. Di questi ultimi 41 appartengono a pazienti provenienti dalla provincia di Campobasso, 4 da quella di Isernia e 5 da altre regioni. Tra i positivi ci sono 9 persone che sono ricoverati presso istituti privati di cura accreditati: due della provincia di Campobasso, due da Isernia, 5 provenienti da altre regioni.

Ricoverati. Salgono a 19 i pazienti positivi ricoverati al Cardarelli, due in più rispetto a ieri: tra questi 13, appartenenti al comprensorio di Campobasso, sono ricoverati nel reparto di malattie infettive (contro gli 11 di giovedì) e 6 in terapia intensiva (esattamente come ieri). Di questi ultimi tre provengono dalla provincia di Campobasso, uno da quella di Isernia e due da Bergamo.

Asintomatici. In tutto ci sono 19 persone, provenienti dalla provincia di Campobasso, che sono isolate a domicilio, perché asintomatici o dimessi dall’ospedale in quanto non presentavano sintomi del contagio.





Pazienti non ricoverati, ma sotto controllo. Sono 238 in totale i pazienti in isolamento domiciliare, 153 quelli in sorveglianza.

Caso Pozzilli. Toma ha poi voluto chiarire la situazione relativa all’istituto Neuromed di Pozzilli che ha registrato 9 pazienti positivi al Covid-19: «Presso un privato accreditato è stato inoltre riscontrato un problema, ma la Asrem sta operando il tampone a tutti coloro i quali sono stati a contatto con questi pazienti, medici ed operatori sanitari in primis, per cercare di circoscrivere, quanto più possibile, la catena dei contagi». La situazione generale, in Molise, sarebbe «sotto controllo, grazie alle procedure che la Asrem sta seguendo», conferma ancora il Presidente della Regione.

Raccomandazioni ai sindaci. Per contrastare la diffusione del COvid-19, molti primi cittadini stanno adottando misure drastiche per il contenimento dei focolai. È a loro che il Governatore lancia un messaggio: «Voglio raccomandare ai sindaci di non emettere ordinanze sull’onda delle emozioni, ma di essere molto tranquilli, per tranquillizzare la popolazione, perché stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Rispetto all’Italia i nostri numeri sono molto, molto esigui, ma non per questo siamo meno attenti. La rete ospedaliera, a tutti i suoi livelli, è stata attivata e man mano che ne avremo bisogno, interesseremo tutte le strutture ospedaliere per ogni livello: partendo dai DEA di primo livello, passando per gli ospedali di continuità fino alle cliniche private, con le quali, in queste ore, è in corso la stesura di accordi».