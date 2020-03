​Coronavirus, verso la proroga della chiusura delle scuole

TERMOLI. Sono settimane ormai che le scuole e le università sono chiuse a causa dell’emergenza sanitaria in atto.



In merito ad una possibile data ipotetica per la riapertura delle scuole, il Ministro ha risposto:

"Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un'altra data per l'apertura delle scuole, dipende dall'evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza".

Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Skytg24.

Ha anche escluso al momento che l’anno scolastico venga prolungato: «Se la didattica a distanza funziona - ha proseguito Lucia Azzolina - non abbiamo motivo di allungarlo, sarebbe offendere chi sta facendo tanto in queste settimane».

Infatti, la didattica non si è di certo fermata, ma si è solo trasferita dalla classe alla rete.

Purtroppo però non mancano i disagi: chi non ha il computer, chi non dispone di una linea internet adeguata o ha finito i giga forniti dal proprio operatore telefonico.

Non tutti hanno a disposizione gli stessi mezzi; ed è qui che le istituzioni sono già intervenute.

Le scuole possono fare richiesta di tablet, computer richiedere supporto e ottenere gli strumenti per la didattica a distanza, possono scrivere qui: supportoscuole@istruzione.it

Per quanto riguarda invece la connessione a internet, ci sono tantissime aziende e imprenditori che hanno messo a disposizioni i propri servizi in modo gratuito per coloro che ne hanno bisogno, le info le trovate qui:

www.solidarietadigitale.gov.it, il sito attivo dai primi di marzo realizzato dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Unico obiettivo è migliorare la vita di tutti noi italiani, dobbiamo rimanere a casa e ridurre il più possibile i contatti sociali e gli spostamenti, anche all’interno delle nostre città, per proteggerci e proteggere gli altri dal contagio di nuovo coronavirus.