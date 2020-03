Nuovo audio prende di mira un giovane imprenditore: "Prima di parlare informatevi"

TERMOLI. Un nuovo contenuto diffamatore - dopo quello contro l'impresa funebre Jovine - circola da qualche ora su WhatsApp.

Ancora informazioni false e ingiuriose. A denunciare ora tali falsità è Michele de Seneen, titolare di un ingrosso di Termoli, la Termoplast, il quale è stato preso di mira da un audio diffuso su WhatsApp e inoltrato, come una catena di Sant'Antonio, nel quale una voce, questa volta maschile, asserisce con il suo interlocutore come il giovane imprenditore fosse andato a casa dei fratelli Di Renzo a porgere le condoglianze per la dipartita del padre e quindi fosse stato già contagiato. Cosa assolutamente non vera!

Ecco il messaggio lasciato su Facebook da Michele: "Vorrei dire a chi mette voci infondate sul mio conto: perché non vieni a chiedere direttamente a me? Anzi ti voglio avvisare che sto benissimo e in grande forma. Non metterei mai a rischio la vita di mio padre con problemi polmonari e di mia madre già diabetica e con altre patologie che non sto qui ad elencare. Il mio cordoglio alla famiglia Di Renzo che ha subito il lutto l’ho espresso stando purtroppo lontano, ma da amico vicino con il cuore. Quindi prima di parlare informatevi! Questa sera mangio e bevo alla faccia tua!"