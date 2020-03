Montecilfone, ecco gli interventi del Comune per far fronte all'emergenza Covid-19 Copyright: Termolionline

MONTECILFONE. Il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes fa il punto sulle principali attività dell'amministrazione comunale in questi giorni di emergenza sanitaria:

"Carissimi concittadini, desidero aggiornarvi sulle principali attività che l'Amministrazione comunale ha messo in campo in questi giorni di allarme epidemico.

Questa notte com'era stato preannunciato è stata fatta la sanificazione lungo le strade di Montecilfone e queste sono le immagini .

L' Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno fare questo intervento per tranquillizzare i cittadini, anche se scientificamente non vi sono certezze dei benefici di questo intervento. Vorrei ringraziare la Protezione Civile di Petacciato che è stata e sarà operativa in questi giorni insieme ai volontari ragazzi e ragazze di Montecilfone, loro si stanno occupando alla consegna dei beni di prima necessità e farmaci per tutti coloro che non possono uscire di casa .

Un ringraziamento anche alle forze dell'ordine, Carabinieri e Vigile Urbano, ai dipendenti comunali che si espongono a rischi notevoli al servizio dei cittadini, un grazie anche ai tanti volontari che dalle loro case danno un contributo.

Un ulteriore appello, chiedo cortesemente di rispettare rigorosamente tutte le ordinanze emesse dal Sindaco e tutti i decreti emanati da Governo. Rinnovo l' invito di rimanere a casa, per il nostro bene. Usciamo solo per necessità, dimostriamo responsabilità e senso civico del dovere morale

"Rri ka shtepia!" "Stai a casa".

Insieme ce la faremo! Grazie a tutti."