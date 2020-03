Interventi di riqualificazione in città, speriamo siano di buon auspicio per l'estate Copyright: Termolionline

TERMOLI. Anche se l’attenzione dei nostri lettori è da ormai tanti giorni concentrata sulla cronaca quotidiana riguardante il coronavirus, con l’ambizioso intento di voler far intravedere una luce in fondo al tunnel ed un ritorno alla normalità, facciamo notare che gli operai comunali tra le varie operazioni di protezione civile stanno trovando il tempo per piccoli ma utili interventi di manutenzione.

Difatti, si stanno riqualificando le fontanelle del lungomare nord che non erano collegate alle fogne e che in estate provocavano la formazione di pozzanghere. Non è passata inosservata inoltre la riqualificazione dei pontili lignei posti lungo la passeggiata dei trabucchi. Speriamo che il tutto possa rivelarsi utile per dare un aspetto più bello alla nostra città per la prossima stagione estiva che noi tutti ci auguriamo non venga rovinata dagli strascichi dell’emergenza covid19.