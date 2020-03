Sale il numero di contagi attorno al capoluogo, positivi altri due operatori del 118

CAMPOBASSO. Ancora altre due persone positive al Covid-19 legate al cluster del 118 di Riccia. Si tratta di una persona di Riccia, già in quarantena, come ha annunciato nella tarda serata di ieri lo stesso Sindaco, Pietro Testa, con un messaggio sulla pagina Facebook del Comune e di un infermiere del 118 di Baranello, entrambi entrati in contatto con il 55enne di Riccia operatore sanitario del 118. L'infermiere di Baranello, che al momento si trova a casa e ha solamente qualche linea di febbre senza altri sintomi, non era in quarantena e, pertanto, l'Asrem sta reperendo tutte le informazioni per risalire alle persone entrate in contatto con lui e che potrebbero aver contratto il virus a loro volta.

Al momento in Molise le persone risultate positive al coronavirus sono 52 oltre ai due pazienti provenienti da Bergamo e ricoverati in terapia intensiva al "Cardarelli" di Campobasso. Dei 52 contagiati in regione, 14 sono ricoverati in malattie infettive, 4 in terapia intensiva, 21 sono isolati a domicilio, 5 sono deceduti e 8 sono ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli dove è in atto uno dei focolai molisani del Covid-19. Nelle prossime ore, purtroppo, il numero potrebbe salire. Soprattutto quello legato al cluster di Riccia perché giungeranno i risultati dei test effettuati ieri al "Cardarelli" di Campobasso su tutti i colleghi sanitari del 118 del 55enne di Riccia e che sono stati individuati dall'Asrem attraverso una ricostruzione della catena epidemiologica.