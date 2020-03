MONTENERO DI BISACCIA. Località blindata a Montenero di Bisaccia. Come ha reso noto anche il sindaco Nicola Travaglini, che si trova a gestire un territorio chiuso dalla zona rossa (come a Riccia) per disposizione del governatore Donato Toma, a causa dei contagi da Coronavirus avuti in paese, individuati i punti di accesso da interdire all'ingresso e all'uscita.

Nessuna problematica emersa nelle prime 24 ore, con Carabinieri, Polizia locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza che si sono alternati negli avamposti strategici, sia urbani che di campagna, per evitare che qualcuno disobbedisse alla prescrizione e nel caso prendere i dovuti provvedimenti.

L'auspicio è che tutti agiscano in questa fase cum grano salis poiché la situazione è di emergenza ovunque e nel caso di specie a Montenero, serve serenità per riuscire a guadare questo fiume in piena, per poi tornare alla normalità.