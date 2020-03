Viale Marconi è tornata finalmente a doppio senso di marcia

CAMPOMARINO. Altra novità, viale Marconi a Campomarino è tornata ieri finalmente a doppio senso di marcia, dopo diversi mesi in cui l’arteria principale era stata oggetto di un intervento di riqualificazione che ne ha modificato la viabilità, come stabilito dall’ordinanza numero 4 del 9 marzo 2020. La possibilità, per auto e moto, di tornare a percorrere la strada in entrambi i sensi di marcia, è stata comunicata dall’assessore all’Urbanistica del comune Antonio Saburro che scrive: Da venerdì viale Marconi è a doppio senso di marcia, ripristinata la normalità. Grazie Sindaco, grazie colleghi. Ringrazio la Polizia Locale per aver messo in atto immediatamente tutta l'attività successiva all'atto di indirizzo della Giunta». A giovare del ripristino del doppio senso di marcia saranno tutti i cittadini che, per mesi, hanno dovuto effettuare una deviazione su via Municipio per poter raggiungere il cimitero ed il centro commerciale. Il ritorno alla normalità, tuttavia, avverrà a discapito di 14 stalli di sosta gratuita, nati su viale Marconi durante la chiusura di uno dei due sensi, che saranno soppressi». Inoltre, si porta a conoscenza della cittadinanza che, in relazione all'emergenza Covid-19 ed alle disposizioni impartite con Dpcm dell'11.03.2020, il Sindaco ha emanato ordinanza di chiusura del centro raccolta comunale a partire da lunedì 23 marzo 2020 fino a data da destinarsi. A compensazione è stato alla ditta Appaltatrice, l'istituzione di un servizio raccolta a domicilio, riferito agli ingombranti ed ai Raee, nonché la raccolta dei rifiuti verdi con tempistiche dimezzate rispetto a quelle previste attualmente e più precisamente: 1) raccolta rifiuti ingombranti, Raee in 4 giorni dalla chiamata anziché in 7 giorni; 2) raccolta rifiuti verdi, in 7 giorni dalla chiamata anziché in 15 giorni. Per qualsiasi chiarimento o informazione, potete contattare la ditta al numero 0875/808020 o chiamare al sottoscritto al numero 344/0745411.