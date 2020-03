Quinto decesso in Molise: muore anziano ricoverato al Cardarelli

CAMPOBASSO. Sale il numero dei contagi in Molise e sale anche il numero delle persone decedute a causa del coronavirus. Stamattina è morto un anziano di circa 80 anni ricoverato al reparto di malattie infettive del "Cardarelli" di Campobasso. Questo decesso va ad aggiungersi agli altri dei giorni scorsi, una 82enne di Monteroduni, un 84enne di Termoli sul quale il test Covid-19 è stato effettuato post mortem, una 84enne di Campobasso e un 82enne di Termoli che è stato il primo decesso delle persone contagiate registrato in Regione. Si attendono al momento gli esiti degli altri tamponi e altri ancora potrebbero essere effettuati oggi in relazione alle varie catene epidemologiche alle quali sta risalendo l'Asrem partendo dalle persone finora risultate positive.