Emergenza Coronavirus, il grazie del sindaco Caporicci a tutti gli operatori

PORTOCANNONE. Emergenza Coronavirus, il grazie del sindaco Caporicci a tutti coloro che si stanno adoperando per la collettività.

«Sono passate ormai due settimane dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che ha dichiarato l'emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale disponendo, anche con successivi provvedimenti, una serie di limitazioni, talune particolarmente stringenti, alla libertà di movimento dei cittadini.

Devo ringraziare personalmente tutta la Cittadinanza che, salvo rarissime eccezioni, sta responsabilmente rispettando le regole poste a tutela della pubblica salute ed incolumità.

Ringrazio anche i professionisti del settore sanitario, i medici di base D'Addario, Licursi, e Catena oltre al titolare della Farmacia San Pio, dr Pennetti, per la continua asistenza ad una popolazione certo preoccupata, ma consapevole del grave momento di pericolo e quindi collaborativa.

Un grazie ai Volontari del Servizio Civile Nazionale attualmente operativi presso il Comune, per il servizio di consegna spesa e medicinali alle persone anziane, ed un grazie particolare anche ai Volontari del RGPT Carabinieri in congedo, che stanno svolgendo diversi servizi di vigilanza e supporto alla popolazione con servizi anche domiciliari, nell'ambito del progetto RECORD coordinato dalla Protezione Civile della Regione Molise.

Un sentito ringraziamento inoltre a tutte le attività commerciali attualmente in funzione, che garantiscono la reperibilità della maggior parte dei prodotti, alimentari e non, di prima necessità.

Grazie agli operatori del servizio di raccolta differenziata ed ai dipendenti comunali che, pur con il Comune chiuso al pubblico, stanno garantendo il disbrigo delle pratiche urgenti e non rinviabili.

Infine grazie all'onnipresente Consigliere Nicola Musacchio, che pur impegnato nell'assistenza alla sostituzione dei punti luce nell'ambito del progetto di efficientamento energetico, non ha mai fatto mancare la sua disponibilità per fare il giro del paese con gli altoparlanti per i vari avvisi di allerta che si sono succeduti.

Stiamo dando davvero una dimostrazione di essere una Comunità matura e coesa e questo è quanto di meglio un Amministratore Comunale possa augurarsi.

A Portocannone non si registrano sinora casi di positività, né alla data odierna si registrano casi di soggetti in quarantena obbligatoria, ma non possiamo certo abbassare la guardia ; questa battaglia possiamo combatterla e vincerla tutti insieme, solo se continuiamo così.

Grazie di cuore a tutti».