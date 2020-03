Mascolo sui reparti Fca aperti: «Sbagliare è umano, perseverare è diabolico»

TERMOLI. Non è andata giù agli operai e nemmeno ai rappresentanti sindacali la scelta della dirigenza di tenere aperti due reparti a Rivolta del Re, nonostante la comunicazione sul ricorso alla Cassa integrazione fino a maggio, cambi e un propulsore non si fermeranno. In merito si è pronunciato il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo, peraltro, nelle stesse ore in cui è spuntato un contagio nell’indotto. «Come dice il detto: Sbagliare è umano, perseverare è diabolico.

Come Fim abbiamo sempre compreso le esigenze aziendali (flessibilità di lavoro senza eguali), difendendole spesso anche dalla contrarietà dei lavoratori. Alla luce di tutto quello che sta accadendo in questi giorni, restiamo sempre più sorpresi dall’atteggiamento che, la più grande azienda industriale della nostra Regione (Fca), assume a non prendere una netta posizione per fronteggiare l’emergenza Corona Virus. Siamo convinti che continuare a sfidare la buona sorte nel dire che siamo stati fortunati fino ad oggi perché non abbiamo avuto casi di presenza di contagio in azienda, è sinonimo di pura incoscienza. La domanda che rivolgiamo ai responsabili aziendali è: conoscete il nostro territorio, conoscete le nostre infrastrutture sanitarie in che condizioni vertono e se sono all’altezza di affrontare eventuali emergenze di contagio?

Avendo anche la consapevolezza del nutrito pendolarismo a cui sono soggetti i lavoratori, la riflessione che la Fim vuole trasmettere è, che se un’azienda ci tiene ai propri dipendenti cerca di tutelarli in tutti modi possibili.

Rispettiamo tutti gli strumenti messi in campo dai preposti per salvaguardare la salute dei dipendenti (sanificazione degli ambienti, rispetto delle distanze), ma alla luce degli ultimi eventi diciamo ad alta voce: non bastano. Per farvelo capire le organizzazioni sindacali hanno messo in campo tutti gli strumenti legittimi a loro disposizione recependo anche direttive nazionali compreso lo sciopero.

Dopo aver condiviso responsabilmente l’esame congiunto con la direzione, atto alla richiesta di 9 settimane di Cigo per Covid-19 come da Decreto Ministeriale, ci chiediamo cosa aspettate a fermare le produzioni e a mettere in sicurezza l’intera realtà.

Non si può continuare al rimbalzo delle responsabilità, dove ognuno declina le proprie dicendo che non dipende da noi.

Intanto in azienda si continua a lavorare in alcuni reparti mentre in altri no, attuando una selezione innaturale tra lavoratori.

Siamo all’assurdo. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico».