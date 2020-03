«La Regione Molise è in prima linea a difendervi», i contagi in aumento a 61

CAMPOBASSO. Con l’ordinanza numero 10 del 21 marzo 2020, il Presidente della Regione Molise Donato Toma ha dichiarato Venafro e Pozzilli zone rosse. Esattamente come accaduto in precedenza per Montenero di Bisaccia e Riccia, le due città dell’entroterra molisano sono sottoposte a vincoli: tra questi il divieto di allontanamento dei residenti, il divieto di accesso in questi comuni e la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta eccezione per i servizi essenziali e di pubblica utilità. Restrizioni che partiranno da oggi, 21 marzo, e fino al 5 aprile 2020, e che si sommano alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento già adottate nelle scorse settimane.

La misura è stata adottata con lo scopo di rallentare il contagio di coronavirus in questi comuni, già esposti al Covid-19: «Misure prese a scopo prudenziale a seguito dei contagi rilevati presso Neuromed – ha commentato Toma in un recente video diffuso sulle pagine istituzionali - Sono provvedimenti che non prendiamo a cuor leggero, ma sono necessari. In questo momento la tutela della salute ci impone di applicare tutte le norme a nostra disposizione. Dobbiamo fermare la diffusione del contagio».

La situazione molisana dei contagi conta 61 casi totali (undici in più rispetto a ieri), sette decessi e sette dimessi o guariti, come da bollettino nazionale della Protezione Civile Italiana. La sanità, d’altro canto,pronta a gestire l’emergenza secondo quanto dichiarato, più volte, dal Governatore che ribadisce nuovamente il concetto: «State certi che la Regione Molise è in prima linea a difendervi, stiamo facendo il possibile e l’impossibile. Con i mezzi che abbiamo andando oltre ogni immaginazione. E lo dico ancora una volta: la sanità in Molise c’è ed è pronta».

Alcuni recenti commenti hanno evidenziato delle perplessità tra i molisani, alimentando anche una serie di fake news ed illazioni a cui il Presidente della Regione risponde: «Chi continua ad alimentare allarmismi, ad offendere i medici e tutti gli operatori della sanità molisana, sta giocando con la paura delle persone e ne deve rispondere alla propria coscienza. Noi ringraziamo tutti: i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i farmacisti, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine. Tutti in trincea, tutti nostri eroi».

Ai cittadini di Pozzilli e Venafro, invece, Toma invia un messaggio di solidarietà, evidenziando come le misure intraprese siano inevitabili al fine di combattere e debellare il virus: «Ringrazia, già da ora, i cittadini di Venafro e Pozzilli per lo sforzo aggiuntivo che dovranno fare in questi giorni. Saranno assieme ai cittadini di Montenero di Bisaccia e di Riccia, l’esempio per tutto il Molise. tutti dobbiamo adottare comportamenti corretti perché è responsabilità soggettiva di ognuno di noi, rallentare o diffondere il contagio. Lo dobbiamo fare per noi stessi, per i nostri anziani e per tutte le persone più vulnerabili. A giorni è atteso il picco del contagio, restiamo a casa e rispettiamo le norme, ora più che mai».