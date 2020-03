Pesca a regime ridotto nella prossima settimana, in mare poche imbarcazioni

TERMOLI. Questa mattina i motopescherecci iscritti all Associazione Armatori Pesca Molise si sono accordati per limitare l'attività di pesca dal 23 al 27 marzo 2020 al fine di attuare misure cautelative in auto-tutela per prevenire e tamponare gli effetti del contagio da Coronavirus nel settore della pesca e del relativo indotto commerciale e lavorativo. L'associazione adotterà questa misura limitativa e solo alcune barche andranno in pesca al fine di garantire il fabbisogno alimentare ittico.

La posizione dominante dell'associazione Armatori è che la sicurezza dei pescatori e delle loro famiglie deve prevalere su ogni altro interesse. Ben vengano comunque ogni forma di sostegno economico per gli armatori e i marinai.

L'Associazione auspica il coinvolgimento di tutta la marineria locale alla limitazione dell attività di pesca con il conseguente rallentamento dei movimenti commerciali in ambito portuale e nei mercati ittici.