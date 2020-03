​Emergenza Covid-19: il Molise cerca 50 infermieri per sei mesi

CAMPOBASSO. L’emergenza coronavirus si fa sentire con tutta la sua forza e mette allo stremo la sanità italiana e molisana, già provate da una carenza di personale tra le corsie ospedaliere. In un periodo così delicato, in cui la pandemia si sta diffondendo a macchia d’olio lungo tutto lo stivale, c’è necessità di infermieri che prestino attività assistenziale presso i plessi ospedalieri Asrem. Per questo l’Azienda Sanitaria, nelle persone del Direttore Generale Oreste Florenzano e del responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane Loredana Paolozzi, ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di infermieri con deliberazione numero 60 del 21 marzo 2020.



Il testo della delibera

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione della nuova A.S.Re.M.;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv. Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise - anche con funzioni di Commissario Liquidatore;

LETTA la nota prot. n. 24045 del 05.03.2020 con cui l’ A.S.Re.M. ha comunicato formalmente al Ministero della Salute, Presidenza Regione Molise, Struttura Commissariale, Direzione Generale per la Salute Regione Molise, il fabbisogno del personale sanitario, correlato alle esigenze derivanti dall’emergenza Covid-19;

LETTA la nota prot. 42500 del 12.03.2020 con la quale il Commissario Ad Acta esprime parere favorevole e conferisce l’assenso, tra l’altro, al reclutamento del personale sanitario, in esecuzione delle disposizioni previste dal D. L. n. 14 del 9 Marzo 2020, al fine di garantire le misure organizzative per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza;

LETTO il comma 1, dell’art.1, del D.L.n. 14 del 9 Marzo 2020, che dispone, quali misure straordinarie per far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il livelli essenziali di assistenza, la possibilità di reclutamento di figure professionali sanitarie;

VERIFICATA l’esigenza di reclutare infermieri da assegnare alle strutture aziendali di terapia intensiva e sub-intensiva, nonché strutture aziendali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, necessari per la cura e l’assistenza dei pazienti affetti dal citato virus;

PRESO ATTO che non è possibile ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali ordinarie in vigore, atteso che l’Asrem ha in via di perfezionamento una procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art.20, c. 1, del D.Lgs. 75/2017, relativamente alla quale ha già provveduto a prorogare gli incarichi a tempo determinato degli idonei alla stabilizzazione con provvedimento del DG n. 1530 del 17/12/2019;

RITENUTO procedere in conformità a quanto esposto ad indire avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di infermieri disponibili a stipulare un contratto libero professionale, per mesi 6, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza fino al 2020, per prestazioni assistenziali presso i Plessi Ospedalieri aziendali, per n. 50 incarichi professionali, infermieri;

LETTO l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

VERIFICATA la legittimità del procedimento;

PROPONE

Per quanto rappresentato in narrativa, di:

EMANARE avviso pubblico, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di infermieri disponibili a stipulare n. 50 contratti libero professionale, per mesi 6, con impegno orario concordato tra l’Azienda e il professionista, in considerazione della disponibilità manifestata e delle necessità assistenziali, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 fino al 2020, per prestazioni assistenziali presso i Plessi Ospedalieri aziendali;

Il Direttore dell’U.O.C. Dott.ssa Loredana Paolozzi

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria dalla U.O.C. nonché della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

DISPONE

Per quanto detto in narrativa:

EMANARE avviso pubblico, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di infermieri disponibili a stipulare n. 50 contratti libero professionale, per mesi 6, con impegno orario concordato tra l’Azienda e il professionista, in considerazione della disponibilità manifestata e delle necessità assistenziali, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 fino al 2020, per prestazioni assistenziali presso i Plessi Ospedalieri aziendali;

Deliberazione del Direttore Generale n.60 del 21-03-2020 3/4 il Bando di che trattasi sarà pubblicato sul sito aziendale www.asrem.gov.it-sezione concorsi e avvisi e sul B.U.R.M. della Regione Molise;

NOTIFICARE il presente provvedimento alla Presidenza della Regione Molise, Struttura Commissariale e Direzione Generale della Salute.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.