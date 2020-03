Tamponi di controllo al pre-triage per gli isolati a casa: verso le prime guarigioni

TERMOLI. In molti si sono chiesti negli ultimi giorni come mai la casella dei guariti in Molise languisse. Ebbene, per passare nello slot verde della casistica nazionale diffusa dalla Protezione civile occorre sottoporsi a due tamponi nel giro di 24 ore, entrambi devono risultare negativi. Ieri mattina a Termoli, dalle 11 alle 12, ogni 5 minuti, ne sono stati effettuati proprio una dozzina, a tutti coloro che si trovavano in regime di isolamento domiciliare. I controlli saranno ora ripetuti non appena si avrà il risultato del primo test Covid-19 e se dovessero essere negativi bis, finalmente si potranno considerare guariti dal Coronavirus. L’attività è stata compiuta ieri nella prima tenda allestita dalla Protezione civile, quella del pre-triage e gestita dal personale infermieristico.