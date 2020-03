TERMOLI. Abbiamo accolto la preoccupazione di Daniele Capuano, segretario regionale Filcams-Cgil che ci ha raccontato la paura di molti lavoratori e lavoratrici che lavorano nei supermercati: la paura e lo stress dovuti al fatto che molte persone non rispettano quelle piccole regole che ormai da un mese ci chiedono di seguire.

In questo momento dobbiamo rispettare al massimo le linee guida emanate dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità per rispetto anche di chi lavora.

Ecco le regole da seguire per fare la spesa correttamente:

Recarsi al supermercato una SOLA PERSONA per nucleo familiare

Recarsi al supermercato più vicino alla propria residenza, oppure, sempre nella propria città, in quello dove andate abitualmente e ne conoscete meglio la disposizione della merce

Prima di entrare, qualora siate in possesso di una mascherina, indossatela evitando successivamente di toccarla o toglierla per QUALSIASI motivo

Prima di accedere all’area di vendita, DISINFETTARE BENE le mani ed INDOSSARE guanti monouso per tutta la durata della spesa.

Avere cura di rispettare le informazioni che vengono date dal personale preposto, dalla cartellonistica predisposta e dai messaggi audio che vengono letti

Nell’attesa di essere serviti, non sostare MAI davanti ai banchetti di vendita assistita ma avvicinarsi solamente quando sarà il proprio turno

Procedere nella spesa, non lasciando MAI il proprio carrello “ABBANDONATO” all’interno delle corsie di vendita ( crea intralcio agli altri clienti, agli operatori, e può causare assembramenti)

Se all’interno di una corsia notate già troppe persone, attendete qualche istante prima di accedervi in modo da far defluire chi già la sta occupando, oppure optate per visitare prima un’altra corsia

Una volta alla cassa, aspettare il proprio turno alla distanza indicata, seguire SCRUPOLOSAMENTE, le indicazioni impartitevi dal personale

NON IMBUSTARE la spesa alla cassa ma farlo successivamente, una volta usciti in prossimità del vostro veicolo

La regola FONDAMENTALE rimanere concentrati e rispettare sempre la distanza di sicurezza tra voi, gli altri clienti ed il personale di vendita (frontalmente, posteriormente e lateralmente).

Sono semplici regole da seguire e in questo momento sono fondamentali: metterle in pratica vuol dire dimostrare di avere rispetto per tutti e sopratutto per chi lavora.

Infine poniamo l'accento all'esortazione di concentrare gli acquisti in poche volte alla settimana. Purtroppo ci sono persone che vanno a fare la spesa anche quattro volte e più al giorno, prendendo la spesa come pretesto per uscire. Questo comportamento contribuisce ad affollare i supermercati senza motivi anzi con possibili danni d'espansione del contagio.