Oltre 400 controlli della Polizia municipale: 4 le persone denunciate in giro e al bar

TERMOLI. Tra le forze dell’ordine operative h 24, anche coi turni notturni, che solitamente avvengono solo d’estate, ci sono gli agenti della Polizia municipale di Termoli.

Due le pattuglie che circolano quotidianamente nei vari turni, e ieri anche con l’amplificazione da altoparlante del messaggio di invito a restare a casa rivolto ai residenti.

Il bilancio di queste prime due settimane di emergenza è di 4 denunce.

Due persone sono state trovate al Terminal bus di sera, mentre aspettavano il pullman, ma non avevano motivi validi per essere a Termoli, visto che erano residenti altrove, denunciati anche per falsa dichiarazione. Altri due avventori sono stati denunciati perché stavano al bar, come se nulla fosse.

In particolare, attenzione dei Vigili urbani è stata dedicata proprio ai controlli all’autostazione di via Martiri della Resistenza.

Ma sono stati effettuati controlli dappertutto, a tappeto, a seconda dell’inasprimento delle varie ordinanze con le misure sempre più restrittive. Palestre, circoli privati, esercizi e attività economiche, tutti i centri commerciali.

In dettaglio, 314 le persone a cui si è controllata l’autocertificazione, 80 le attività.