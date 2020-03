Tre contagi in più: il Molise arriva a 64 casi positivi di Covid-19

TERMOLI. Da 61 a 64 i contagi per Coronavirus in Molise, secondo l'aggiornamento del bollettino da parte dell'Asrem, con informazioni rese direttamente dai vertici Florenzano e Scafarto. Sette le persone decedute, per fortuna il dato rimane fermo a ieri. Sono 21 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 7 in terapia intensiva.

Tuttavia, sono in attesa di risultati altri tamponi effettuati nelle ultime ore e l'aggiornamento serale potrebbe far aumentare la casistica dei positivi ancora una volta. Tra i nuovi contagi, un altro tampone positivo effettuato al Neuromed di Pozzilli.