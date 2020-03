​#iorestoacasa non siamo soli, Dio è con noi

TERMOLI. Non siamo soli, Dio è con noi questa è la consolazione da accogliere, in questo periodo di emergenza che ci "costringe" a casa, per impedire ulteriori contagi e consentire a chi deve occuparsi dei servizi essenziali e di emergenza di lavorare con serenità. La Santa Messa di questa quarta domenica di quaresima è stata celebrata da mons. De Luca, in un altro santuario mariano della diocesi, quello di Madonna della Difesa a Casacalenda. La liturgia odierna ci propone la guarigione del cieco nato (Gv 9,1-41), il testo comincia con un cieco che vede e, termina, con dei presunti vedenti che restano ciechi.

Il Vangelo ci presenta un individuo che non si è ammalato per colpa sua, ma di uno che è nato malato e gli ebrei, in casi come questo, tendevano ad associare malattia-colpa in riferimento ai parenti stretti del malato: nasce cieco perchè qualcuno doveva aver sbagliato nel metterlo al mondo. Gesù fa un gesto apparentemente contraddittorio, continua mons. De Luca, fa del fango con un pò di terra e la sua saliva, glielo spalma sugli occhi e lo manda a lavarsi nella piscina di Siloe. Perchè è cieco? La domanda che ci facciamo un pò tutti, affannandoci nel cercare una risposta anche in maniera aggressiva nel prossimo. Un affannarci che ci toglie persino la pace.

La risposta di Gesù, dice mons. Gianfranco riprendendo il Vangelo, non è da trovare nel peccato, nè il suo nè dei suoi familiari, ma è il manifestarsi, il prevalere delle meraviglie di Dio. E' la vicinanza di Dio nelle sofferenze dell'uomo, è con noi, è la consolazione di Dio. Vivere il momento della sofferenza, della prova con coraggio perchè non siamo soli. Non è il frutto di un ragionamento ma è qualcosa anzi Qualcuno da accogliere. Gesù assume la precarietà della nostra umanità, la fa sua. Questo ci fa vedere "oltre", ci fa vedere "dentro" la realtà invitandoci a non rimanere alla superficie ma a scrutare nel profondo per liberarci grazie a questa consolazione, la consolazione di Dio. Siamo figli della Luce, non siamo soli, Dio è con noi. "Svegliati", il monito che ci viene dal Vangelo, ed è un duplice messaggio per noi: il cammino dalla cecità alla luce, che è possibile compiere affidandoci a Dio e quello dalla luce alla cecità, che potremmo compiere per nostra negligenza, la presunzione di avere tutto, di sapere tutto che deve farci riconoscere con coraggio ciechi, per far nascere il bene da situazioni sbagliate per poi affidarci e proclamare con forza: credo, Signore.

di Renato Matteo Imbriani, docente di religione cattolica, giornalista