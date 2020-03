Vietato andare in un altro comune se non per motivi di lavoro o salute, nuova stretta

TERMOLI. Nuova ordinanza sulla limitazione degli spostamenti nel Paese. Un provvedimento congiunto tra i dicasteri della Salute e dell’Interno.

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

"Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus Covid-19; ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Allo scopo di contrastare e contenere ii diffondersi del virus Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

L’ordinanza entra in vigore oggi.