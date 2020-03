Decreto Conte, lo stabilimento Fca di Termoli sospende l'attività dal 23 marzo

TERMOLI. Ore di fibrillazione nella base operaia e negli organigrammi sindacali per la scelta del premier Conte di chiudere le attività produttive non strategiche. Che avrebbero fatto alla direzione Fca, così come in Sevel?

Ebbene, dopo un'attesa lunga quasi una giornata, arriva la comunicazione, per mano della Uilm di Termoli.

«In riferimento al decreto legge della Presidenza del Consiglio del 22 marzo 2020, la direzione dello stabilimento Fca di Termoli ha comunicato la sospensione dell'attività produttiva a partire da domani 23 marzo 2020. Seguiranno aggiornamenti sulla data di rientro».

«Informiamo che le attività produttive dello stabilimento Fca di Termoli sono sospese fino al giorno 3 aprile 2020 - scrive in bacheca la Fim-Cisl - verrà comandato solo il personale necessario a garantire quelle attività di mantenimento e salvaguardia degli impianti e messa in sicurezza».