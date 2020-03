In Molise effettuati 532 tamponi: sono 66 le persone contagiate

CAMPOBASSO. Saltato, forse perché domenica, il briefing serale del Governatore Toma e dell'Asrem, i dati ufficiali del 22 marzo relativi all'emergenza Coronavirus in Molise portano un aumento di 5 casi da ieri e un totale di 66 positivi, di cui due in più del bollettino di pranzo. Dunque, da 64 a 66, con un paio di contagi in più coi risultati degli ultimi test Covid-19.

In Molise secondo i dati forniti alla Protezione civile nazionale sono stati effettuati 532 tamponi, su un totale nazionale di 258.402. In pari il conto deceduti-guariti, 7 per ciascuna categoria, non certo una percentuale entusiasmante. Tutt'altro. I positivi ora sono 52, detratte queste due colonne. Dei quali 24 sono ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva e 21 in isolamento domiciliare.

Altro dato, 250 le persone in quarantena e 156 in isolamento domiciliare.