SAN MARTINO IN PENSILIS. «La situazione che stiamo vivendo in questi giorni si accosta molto all'opera più importante di Albert Camus “La peste”, un romanzo in cui l'autore immagina che una terribile epidemia si sia abbattuta sulla città algerina di Orano. Di fronte alla virulenza del contagio, alla morte e alla disperazione, l'autore descrive le molteplici reazioni della popolazione: chi resta intorpidito dalla paura, chi cerca diversivi e conforti futili, chi profitta della miseria degli altri per arricchirsi, ed i pochi, invece, che si battono contro il flagello a rischio della vita, imparando a conoscere nella comune disgrazia, la virtù della solidarietà».

Pensiero dell'amministrazione comunale di San Martino in Pensilis.

«Tra loro, i piccoli, grandi eroi dei nostri giorni sono i volontari della Sae 112 e dell'associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, ragazzi e ragazze che la nostra comunità non smetterà mai di ringraziare.