Tamponi e informazioni: interviene il direttore generale dell'Asrem Florenzano

TERMOLI. Dopo la diffusione dei dati del giorno in modo informale, l'Asrem appare in video sul profilo Facebook del direttore generale Oreste Florenzano, che non parla di dati, ma focalizza la sua attenzione su tamponi e informazione nell'emergenza Coronavirus.





«E' trascorsa la prima settimana dall'incremento dell'epidemia, limitato, fortunatamente, anche per i comportamenti corretti della gente seguiti alle varie opere di sensibilizzazione. Nelle ultime ore sta insorgendo un forte movimento critico su due aspetti, l'uso dei tamponi e la gestione delle informazioni. Si verificano episodi sgradevoli di diffusione di nominativi di persone che risultano positive. Questa è la nostra principale preoccupazione. Oltre a quella, naturalmente, di intervenire con prontezza. Noi abbiamo canali di comunicazione coi sindaci dei territori interessati e li utilizziamo in maniera corretta. Se qualche sbavatura c'è stata ovviamente si può correggere, ma non è il caso di fare una caccia all'errore. Perché ora non ce lo possiamo permettere. In relazione all'utilizzo dei tamponi, le direttive dell'Iss sono ben definite, per cittadini e operatori della sanità. In uno stato di emergenza come quello che viviamo e che dobbiamo affrontare le dobbiamo rispettare, qualora si modificassero, interverremo per adeguarci. Non ingenerare confusione, perché genererebbe una mancata risposta e la mancata risposta in questa fase non possiamo consentircela.