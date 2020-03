TERMOLI. Primi giorni senza possibilità di fare sport all’aperto. Scenari da brivido per il vuoto di persone che si registra in luoghi normalmente affollati.

Tuttavia, nel pomeriggio di sabato, sono state viste persone correre attorno al parco comunale e una dentro, ma i divieti che li fanno a fare chiedono i più?

Eppure i controlli in giro ci sono. Vedremo nei prossimi giorni, specie dopo la stretta del Governo che andrà oltre il 25 marzo per quel che concerne tutte le attività non essenziali, ormai prorogate col Dpcm di oggi al 3 aprile.

Intanto, documentiamo in video anche il deserto della zona rossa di Montenero di Bisaccia.