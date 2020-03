Cinghiale investito sull'A14 nel territorio di Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. La presenza di una carcassa di cinghiale è stata segnalata alla Polizia di Vasto Sud. L'ungulato è stato rinvenuto sull'A14 in territorio di Montenero di Bisaccia. Non risultato sinistri denunciati al momento. Con ogni probabilità potrebbe essere stato investito, la scorsa notte, da un mezzo pesante che non ha riportato particolari danni.

La Asl di competenza nelle prossime ore si occuperà della rimozione della carcassa.



Al momento la circolazione autostradale, per via delle varie restrizioni governative per l'emergenza Coronavirus, è dimezzata e sono in viaggio quasi esclusivamente mezzi addetti al trasporto merci.