Mare in burrasca Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Come da previsioni meteo, la primavera si presenta nell'ultima decade di marzo con un clima invernale, dopo che l'inverno è trascorso quasi con clima primaverile. Mare in burrasca, vento sostenuto con raffiche che la stazione Meteo dell'Aeronautica Militare di Termoli prevede anche oltre i 70 km/h e temperature in picchiata.

Ecco il quadro diffuso oggi dal sito Meteoinmolise.com.

«Meteo a Termoli, Lunedì 23 marzo 2020: nuvoloso con locali aperture. Non sono previste precipitazioni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C. Venti deboli o moderati: in media da N 26.2 Km/h. Pressione media: 1022 hPa. Il sole sorge alle 06:00 e tramonta alle 18:12, la luna sorge alle 05:58 e tramonta alle 17:22».