Malati oncologici e dosaggio farmaci, l'impegno di Progetto Salute: «Orgogliosi di averlo fatto»

TERMOLI. «Progetto Salute ha garantito nel periodo di chiusura del San Timoteo le urgenze per i malati oncologici e per i pazienti con dosaggio farmaci, l'averlo fatto ci rende orgogliosi per aver contribuito a colmare il disagio determinato dalla chiusura del presidio ospedaliero, e di aver quindi supportato in un momento di grave bisogno i più fragili - spiega il dottor Tommaso Occhionero - del resto come sempre noi ci siamo ed è il nostro modo per ringraziare i nostri utenti e la nostra comunità indipendentemente dallo sforzo economico da sostenere.

Attualmente il servizio pubblico ha ripreso la sua funzione quindi i pazienti che hanno usufruito dei nostri servizi gratuiti in sostituzione del presidio ospedaliero possono tornare a effettuare le prestazioni per le quali ci siamo resi disponibili nel periodo di chiusura del San Timoteo alpresidio Ospedaliero di competenza.

Orgogliosi di averlo fatto.