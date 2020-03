Debutta alle 18.30 Termoli in Diretta 373-7341501

TERMOLI. Il periodo di assoluta emergenza che stiamo vivendo dalla seconda settimana di marzo anche sul nostro territorio, a causa della pandemia Coronavirus che ha costretto la nostra comunità a vivere pressoché in isolamento forzato, rende necessario anche da parte nostra uno sforzo ulteriore rispetto all’offerta informativa che stiamo fornendo a ciclo continuo.

Per questa ragione, esercitando quel ruolo di punto di riferimento della comunità che ci viene accordato, specie in questa fase critica, abbiamo deciso di promuovere un nuovo spazio di infotainment, curato in live streaming dall’editore Nicola Montuori, che debutta questa sera, alle 18.30, dalla sede di via Malta, 6.

Si chiama Termoli in diretta: 373-7341501.

Un numero di telefono caratterizza l’idea, poiché sarà possibile da parte dei nostri utenti chiamare per dialogare con l’editore sulle tematiche di stretta attualità, ma non solo.

L’obiettivo è quello di realizzazione e consolidare un filo diretto, appunto, coi nostri lettori e concittadini, per trascorrere assieme una mezz’ora ogni giorno, con notizie di pubblica utilità, curiosità e perché no anche distrarsi da quanto sta avvenendo.

Vi aspettiamo numerosi.