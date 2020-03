TERMOLI. Ragazzi molisani sempre più intraprendenti nella multimedialità e nella comunicazione. Solo pochi giorni fa abbiamo reso nota l’iniziativa di due giovani di Campobasso e un termolese, che animano una strada di Milano, per contrastare paure, timori e sentimenti negativi riconducibili al momento che stiamo subendo e vivendo a causa del Coronavirus. Sempre nel capoluogo lombardo, la petacciatese Simona Talucci e il guardiese Michele Laezza hanno realizzato un video emozionale con un testo recitato che ha lo scopo di renderci sempre più uniti e che sia di conforto a tutti coloro che sono in prima linea.

Che sia anche uno spunto per riflettere sul momento che stiamo vivendo e di incentivo al #iorestoacasa e #andràtuttobene.

La Talucci nella vita normale e quotidiana è una media planner in un'agenzia di Milano, nel tempo libero e nei momenti non ordinari è una ragazza molisana che abita a Milano a cui piace scrivere e condividere la propria creatività.

«Insieme al mio amico fotografo per passione Michele Laezza abbiamo creato un video con le immagini della nostra terra molisana. Non siamo medici, infermieri, eroi che si attivano in prima linea ma proprio per loro e per il loro lavoro dobbiamo condividere i nostri messaggi, la nostra creatività. Il nostro compito è comunicare quello che stiamo provando».