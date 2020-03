Rete della Sinistra: «La gestione tragicomica di Toma sul Coronavirus»

TERMOLI. Non è certo una novità, per i rappresentanti della compagine Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, la gestione dell'emergenza sanitaria targata Toma è tragicomica.

«I video e le interviste del Presidente Toma che dichiara addirittura obbligatoria per i medici asintomatici la permanenza in corsia sarebbero semplicemente comici o surreali, se non fossero tragici.

Il termine “asintomatico”, specie nel contesto della pandemia da Coronavirus, indica inequivocabilmente una persona che ha contratto la malattia senza sintomi evidenti, ma che costituisce potenzialmente un pericolo per gli altri in quanto in grado di trasmetterla. Quando a Vo', in Veneto, uno dei primi cluster critici di diffusione della malattia, si è deciso di fare uno screening su tutti gli abitanti per capire come mai ci fosse stato un impatto così massiccio, si è appurato che una quota tra il 50 e il 75% della popolazione aveva contratto il virus senza sintomi apparenti. Ed aveva perciò circolato liberamente per il paese contagiando molte persone.

Ora il nostro esimio Presidente viene a dirci con aria di estrema serietà che “mica è possibile isolare gli asintomatici”. Ma se è proprio quello che è obbligatorio fare! Augurandoci ovviamente che non ci siano medici che abbiano contratto la malattia senza avere sintomi, vogliamo lasciarli circolare liberamente proprio nei luoghi dove sono concentrati i più fragili, gli ospedali? Proprio nel momento in cui da più parti la comunità scientifica consiglia di eseguire tamponi a tappeto per portare alla luce i casi asintomatici e isolarli?

Ora, i casi sono due: o il Presidente Toma non conosce il significato della parola “asintomatico”, e voleva riferirsi ai medici risultati non positivi al tampone, e in questo caso dovrebbe informarsi bene prima di rilasciare interviste. O non si rende conto del pericolo al quale sta esponendo la popolazione molisana.

Come dimostra del resto il caso Neuromed, dove solo a due giorni e più dalla scoperta di ben nove casi positivi al virus si è deciso di liberare i reparti e sanificare l’ospedale; come mai a Termoli per un semplice sospetto, fortunatamente sembra non causa di infezione diffusa, si è immediatamente chiuso l’unico presidio a disposizione di 100.000 cittadini?

E come mai dopo 19 giorni di fatto esso è ancora off limits, tranne per le urgenze gravi, condannando di fatto a vivere nel pericolo tutti coloro che necessitano di controlli urgenti o di prestazioni comunque indifferibili?

Fronteggiare una emergenza, in luoghi dove fortunatamente non viviamo le tragedie di Bergamo e della Lombardia intera, non può voler dire sospendere il diritto alle cure tranne in caso di infarto, ictus e altri eventi gravissimi.

Perché non si riattivano Larino e Venafro,come chiesto ripetutamente e da tanti?

Perché deve restare non disponibile alla popolazione il San Timoteo, dove non si effettuano prestazioni di emergenza legate all’emergenza Coronavirus, se non il pre-triage? Perché non si procede a renderlo più efficiente con le assunzioni rese possibili dai decreti governativi?

Perché non ci si rende conto che i problemi odierni vengono solo e soltanto dall’aver consentito e promosso la distruzione della sanità pubblica a favore del privato? E che questo momento tragico potrebbe almeno servire a invertire la sciagurata tendenza degli ultimi 15 anni?

Riassumendo la situazione, siamo di fronte ad una gestione del tutto inadeguata, improvvisata, priva di qualunque capacità programmatica, come avevamo già denunciato. Che rasenta, con le ultime dichiarazioni, il teatro dell’assurdo o il film dell’orrore.

Chiediamo che si riconosca subito di non saper condurre correttamente le fasi di un periodo indubbiamente difficile; si proceda a nominare un commissario straordinario, competente e capace. Non si può scherzare su quello che determina le condizioni di vita dei cittadini; e che può determinarne la sopravvivenza».