​Mascherine con valvola veicolo di contagio, la bufala dal Piemonte

TERMOLI. La pandemia del Sars-Cov-2, oltre a incentivare un rincaro sostanzioso dei beni di prima necessità e per l’igiene personale, dà modo di alimentare numerosissime fake news che vengono diffuse e condivise da migliaia di utenti che, troppo spesso, le prendono per veritiere senza prima verificarne l’attendibilità della fonte. Sono centinaia le notizie false che sono circolate, e continuano a farlo, da quando è iniziato il contagio, tutte smentite dall’associazione mondiale per le malattie infettive, dal Governo o da virologi: dalla vitamina C come scudo contro il contagio, all’assunzione di bevande calde per uccidere il virus, fino all’uso di un solo paio di scarpe per uscire, da lasciare poi fuori casa, per evitare che il coronavirus si trasferisca dall’asfalto alla persona, passando per le scarpe.



Nelle ultime ore sta circolando in rete un documento, emesso da un’agenzia formativa accredita della Regione Piemonte, che attesta il pericolo nell’utilizzo delle mascherine con valvola, le cosiddette Ffp2 e Ffp3 utilizzate dai sanitari e pressoché introvabili dopo la corsa agli acquisti degli italiani: «È importante sapere – si legge nel vademecum diffuso dall’associazione – Che dalla valvola della mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a diffondere il possibile contagio, è come non averle».

Nel documento, condiviso addirittura da un dipartimento dei Vigili del Fuoco che sembra avvalorarne la tesi riportata, si invita la popolazione e chi si trova a contatto con il pubblico, a non indossare le mascherine con valvola «perché possono diffondere il contagio», preferendo, invece «mascherine senza valvola o chirurgiche, o fatte in casa con tessuti pesanti che assorbano l’esalazione ed umidità, trattenendola e non rilasciandola». Contenuti smentiti categoricamente da Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute che, dopo essere stata avvertita dell’esistenza di questo atto dal giornale ‘Il Gazzettino’, dichiara: «È totalmente infondato sostenere che le mascherine con le valvole diffondono il contagio e che quindi sono pericolose».

Il sottosegretario è andato a fondo della questione e ha voluto chiarire ulteriormente la vicenda legata ad un ipotetico pericolo di contagio delle mascherine con valvola: «Da una verifica disposta dal Ministero dell’Interno è stato accertato che l’opuscolo di Asso.Forma, che ora perderà l’accreditamento, è stato diffuso non dal dicastero ma solo dal dipartimento dei Vigili del fuoco di L’Aquila, chiamato ora a ritirarlo – ha detto ancora a Il Gazzettino - E un vademecum con informazioni totalmente infondate, gli unici titolati a dire quali sono le caratteristiche delle mascherine sono il ministero della Salute e l’Istituto superiore della sanità sui cui siti istituzionali si trovano rapporti corretti». A onor di cronaca, le mascherine Ffp2 e Ffp3 sono le uniche efficaci contro il coronavirus, grazie alla loro composizione: sono, infatti, costituite da tre strati filtranti di diversa densità in grado di filtrare le particelle sospese nell’aria (oltre il 92% nel caso delle Ffp2 e circa il 98% per le Ffp3, come chiarisce l’Ansa).