Finita l’odissea del termolese bloccato in Marocco: “Finalmente a casa”

TERMOLI. L’imprenditore termolese bloccato in Marocco, in seguito alle direttive contro il coronavirus e di cui TermoliOnLine aveva raccontato l’odissea, è finalmente rientrato a Termoli. Lo ha fatto con un volo di linea partito da Marrakech lo scorso 19 marzo con tappa a Roma e poi dritto a casa. La valigia preparata in fretta, l’attesa in aeroporto, il lungo volo, la gioia per il ritorno e gli occhi segnati dalla stanchezza sono il simbolo di quell’esperienza che l’imprenditore porterà sempre con sé.

Era partito alla volta della città imperiale magrebina il 2 marzo, prima che l’emergenza del Sars-Cov-2 si diffondesse nel Mondo divenendo pandemia e generando la chiusura totale degli aeroporti di molti Stati, tra cui proprio il Marocco. Qui l’imprenditore termolese è di casa, visto che vi si reca almeno una volta al mese per lavoro: «Non faccio mai il biglietto di ritorno perché dipende dal lavoro. In media mi fermo qui una decina di giorni, a volte anche di più. Conclusi gli incontri prenoto il biglietto per il rientro in patria», racconta a TermoliOnLine.

Il 13 marzo, però, in Marocco succede qualcosa che nessuno si aspettava: tutti i voli di linea vengono cancellati e chiunque si trovi sul suolo marocchino resta bloccato lì, senza possibilità di rientro o certezze su eventuali tempistiche relative alla fine dei blocchi. «Appena appresa la notizia mi sono messo in contatto con la Farnesina, con il Consolato Generale a Casablanca e con l’Ambasciata Italiana a Rabat. Mi hanno subito rassicurato dicendo che avrebbero seguito il caso, dal momento che anche altri italiani erano rimasti bloccati qui». Grazie al lavoro ed all’impegno tra il Governo italiano e le autorità marocchine, infatti, la compagnia Neos ha organizzato, proprio il 19 marzo, quattro voli speciali da 186 posti l’uno per consentire, ai connazionali, il rientro in patria: «Mi ha avvisato mia figlia che mi ha prenotato subito un posto. Sono partito da Marrakech con destinazione Roma».

Giunto a Termoli ha voluto raccontare la sua esperienza e l’evoluzione della situazione in Marocco: «Tra il 15 ed il 19 marzo hanno iniziato a diffondersi notizie relative al coronavirus, in seguito al manifestarsi di alcuni casi. Fin da subito c’è stato un assalto nei supermercati per acquistare generi alimentari e le persone hanno iniziato ad indossare le mascherine per paura del contagio. Il blocco delle attività e l’esortazione a non uscire di casa, come avvenuto in Italia, sono state delineate solo dopo il 20 marzo sulla scia del modello cinese ed italiano. Hanno ordinato da subito la cessazione delle attività di ristorazione e dei bar, esortando i cittadini a rispettare le distanze di sicurezza».

Che effetto le ha fatto essere lì durante la pandemia? «Mi ha fatto un effetto strano. Non sono nemmeno riuscito a parlare di lavoro, a causa della paura e dell’ansia. Mi sono chiuso in casa per evitare contatti. La sanità marocchina non è ancora pronta a fronteggiare un’emergenza del genere, ma si sta organizzando per farlo».

Qui si sente al sicuro? «Mi sento a casa. Se avessi saputo che c’era un volo dopo un mese, sarei rimasto lì e sarei stato più tranquillo, ma in mancanza di questa certezza ho preferito tornare in Italia. Non potevo rischiare di rimanere lì, qui ho la mia famiglia».

Cos’ha fatto appena è tornato a Termoli? «Mi sono chiuso in casa. Ho paura per me e per i miei cari. Mia moglie abita in un paese dell’entroterra molisano e viene a portarmi la spesa una volta alla settimana. Ci salutiamo con la mano ad una distanza di dieci metri: lei in cucina ed io in camera. Non ho sintomi che facciano pensare al coronavirus, ma voglio stare tranquillo visto che ho viaggiato assieme a circa duecento persone sul volo di ritorno».

Lei ha dei figli che sono in Romania. Com’è la situazione lì? «I casi stanno aumentando anche in Romania e c’è tantissima paura. Per fortuna le mie figlie stanno utilizzando lo smart working, così da non entrare in contatto con altri cittadini, ma non tutti possono beneficiare di questa soluzione. Ci sono centinaia di rumeni che stanno tentando di rientrare nella loro patria dall’Italia, dalla Francia o dalla Germania, ma sono bloccati al confine. Anche lì ci sono dei blocchi, anche se sono meno rigidi rispetto a quelli italiani».