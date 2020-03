Altri 5 contagi in Molise, a Montenero eseguito un tampone su anziano deceduto

CAMPOBASSO. I contagi da Coronavirus in Molise in lieve incremento. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute e resi noti dall'Asrem, i casi positivi sono aumentati di 5 unità, passando a 70 oltre ai due pazienti bergamaschi trasferiti in terapia intensiva al Cardarelli. Restano 7 i ricoverati in rianimazione, mentre altri 25 sono curati nel reparto di malattie infettive e in 21 sono in isolamento domiciliare. La statistica dei guariti sale a 10 guariti, ferma quella dei deceduti, a 7. I cinque tamponi positivi sono stati rilevati su un totale di 24 eseguiti e poi analizzati nelle ultime ore.

Tuttavia, a Montenero di Bisaccia, terzo comune per casi positivi in Molise, con 6 persone censite, è giunta ieri la notizia che è deceduto l’ultraottantenne a cui era dedita la badante trovata positiva diversi giorni fa, per questo è stato fatto un tampone post-mortem. Tamponi effettuati anche alla coppia di cui si è parlato molto negli ultimi giorni.