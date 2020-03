CAMPOBASSO. Drastico calo delle temperature e neve su gran parte della provincia di Campobasso. È l'effetto delle correnti gelide arrivate nelle ultime ore che hanno determinato un repentino cambio dello scenario: dagli alberi in fiore e temperature decisamente primaverili, alla neve nelle campagne e paesi. A Campobasso la temperatura è scesa a -4 mentre le previsioni annunciano per le prossime ore possibilità di nevicate anche a quote relativamente basse. Il bollettino delle criticità emesso dalla Protezione civile regionale indica un'allerta 'arancione' per neve sul medio e basso Molise, 'gialla' sulla zona occidentale. Allerta 'arancione' anche per vento forte. Al momento non si segnalano particolari disagi alla circolazione sulle maggiori arterie della provincia (Fonte Ansa.it)