"Per non restare sole con la violenza", lettera al premier Conte

CAMPOMARINO. «In questo momento così difficile abbiamo pensato di unire le forze per attirare l'attenzione sugli effetti che la crisi, che stiamo affrontando, avrà nei confronti delle donne», lo afferma l’esponente dem Anna Saracino, già assessore a Campomarino.

«La sacrosanta prescrizione di "stare a casa " può portare conseguenze nei contesti familiari difficili e violenti, da qui l'idea di una lettera aperta inviata al Presidente Conte e alle forze politiche coinvolte che ha trovato riscontro nella sensibilità del Ministro Bonetti ma che chiede una presa di coscienza anche da parte di altri ministri, della stessa società e della condizione della donna durante e dopo il Covid 19.

Un progetto Nazionale promosso dall'avvocato Andrea Catizone e sottoscritto inizialmente da 120 donne, tra i primi firmatari rappresentati del nostro Molise, Anna Saracino fino a maggio scorso assessore al Comune di Campomarino e Annamaria Becci vicesegretaria del circolo Pd di Guglionesi insieme a donne illustri della Politica Nazionale.

Lo Stato deve far sentire la sua vicinanza alle vittime, non abbandonarle in questo momento. É necessario ristabilire un filo di dialogo con le donne costrette in casa e in pericolo, riattivare la fiducia nelle istituzioni. E per questo abbiamo chiesto che sia promossa una comunicazione pubblica per divulgare il numero verde antiviolenza e stalking 1522. Per non restare sole con la violenza. Una bella iniziativa contro la Violenza sulle donne e bambini in tempi di quarantena».

Il testo della lettera

Per il Presidente del Consiglio Prof. Avv. Giuseppe Conte

e per conoscenza a

Ministra Luciana Lamorgese

Ministra Prof.ssa Elena Bonetti

Ministra Sen. Nunzia Catalfo

Ministro On. Roberto Gualtieri

Min. On. Alfonso Bonafede

Ministro On. Roberto Speranza

Sottosegretario On. Andrea Martella

Ill.mo Presidente, Prof. Avv. Giuseppe Conte,

In seguito alla grave emergenza che ha colpito anche il nostro Paese, sono state adottate misure necessarie per salvaguardare la popolazione dal propagarsi del contagio del virus Covid-19.Tra di esse vi è la prescrizione di evitare il più possibile gli spostamenti e rimanere presso le proprie abitazioni se non per esigenze primarie, da cui l’hashtag #iorestoacasa. La decisione risponde a legittime e indiscutibili ragioni di esigenza di Salute pubblica, che non vanno in ogni modo ostacolate. Occorre però saper vedere anche l’emergenza nell’emergenza: ossia le conseguenze che tali restrizioni possono avere nei contesti familiari segnati dalla presenza di maltrattamenti e violenze, fenomeni che nel nostro Paese sono purtroppo diffusi e sommersi. Com’è noto infatti, violenze e femminicidi avvengono prevalentemente in ambito familiare tanto da aver dato luogo ad una specifica fattispecie delittuosa - “violenza domestica” – volta ad evidenziare la specificità del legame sottostante e scatenante il reato.

Occorre evitare che il principio della tutela della vita umana, alla base delle ordinanze di restrizione, venga meno o si rovesci, al contrario, in una maggiore esposizione alla violenza per le donne e i loro figli, spesso minorenni, condannati a subire o ad assistere alla violenza.

Le Istituzioni Pubbliche devono fare ogni sforzo per dare il senso che lo Stato non si ritira dalla battaglia contro la violenza domestica, ma invece rafforza il suo presidio, promuovendo la diffusione del numero verde 1522 in ogni comunicazione pubblica che inviti a restare a casa anche nella forma di app scaricabile sullo smartphone.

Ci uniamo, dunque, alla voce della Ministra per le Pari Opportunità, Prof.ssa Elena Bonetti perché il numero abbia la più ampia diffusione e perché venga adottata ogni misura necessaria, nei luoghi di raccolta delle denunce e negli ospedali, perché si vigli in modo capillare sull’applicazione della normativa.

“Non dimentichiamoci delle Donne, l’emergenza nell’emergenza”

Seguono firme

1. Andrea Catizone

2. Fabrizia Giuliani

3. Cristina Comencini

4. Francesca Izzo

5. Laura Boldrini

6. Pina Picierno

7. Beatrice Lorenzin

8. Francesca Marinaro

9. Tiziana Ferrario

10. Claudia Mancina

11. Livia Turco

12. Francesca Russo

13. Anna Finocchiaro

14. Sara Ventroni

15. Susanna Camusso

16. Liliana Ocmin

17. Sonia Ostrica

18. Franca Chiaromonte

19. Camilla Laureti

20. Oria Gargano

21. Elisa Ercoli

22. Anna Serafini

23. Serena Sapegno

24. Sila Mochi

25. Flaminia Saccà

26. Licia Conte

27. Rita Cavallari

28. Antonella Crescenti

29. Cecilia Sabelli

30. Silvia Pizzoli

31. Roberta Agostini

32. Flavia Marzano

33. Bernardini de Pace

34. Mary Longano

35. Anna Manca

36. Chiara Gribaudo

37. Mariella Palazzolo

38. Adriana Pannitteri

39. Stefania Pezzopane

40. Chiara Bartalini

41. Donatina Persichetti

42. Anna Saracino

43. Cristina Lodi

44. Mari Saladino

45. Lucia Folena

46. Simona Ricci

47. Laura Coccia

48. Alessandra Ferretti

49. Giulia Ghia

50. Emanuela Mori

51. Giulia Pigliucci

52. Iolanda Cerrone

53. Laura Noro

54. Sara Lilli

55. Alessandra Brogliatto

56. Maria Teresa Maccarone

57. Francesca Zaltieri

58. Valeria Vitrotti

59. Donatella Ceccarelli

60. Gianna Baldoni

61. Paola Manca

62. Giulia Bernagozzi

63. Mirella Ferlazzo Biondo

64. Giulia Iacovelli

65. Fulvia Astolfi

66. Fiorani Tiziana

67. Maria Luisa Mauceri

68. Rosina Pipolo

69. Tangorra Laura

70. Franca Biondelli

71. Annamaria Becci

72. Flavia Trupia

73. Fatima Khallouk

74. Mouna Zagrhouk

75. Anna Centrella

76. Giulia Morello

77. Carmina Conte

78. Anna Esposito

79. Annamaria Balducci

80. Antonietta Pipolo

81. Antonella Capriello

82. Sara Tomatis

83. Giulia Numa

84. Norma Tomai

85. Sabrina Bernardi

86. Maddalena Del Re

87. Daniela Spinaci

88. Nina Catizone

89. Maria Cristina Mantegazzi

90. Sabrina Alfonsi

91. Bianca Turchetti

92. Elisabetta Lobbia

93. Francesca Collettò

94. Valentina Russo

95. Alessandra Laterza

96. Antonella Crescenzi

97. Olimpia Troili

98. Eleonora De Nardis

99. Bianca Turchetti

100. Claudia Daconto

101. Gabriella Corsaro

102. Livia Papi

103. Laura Seidita

104. Ernesta Fusetti

105. Daniela Corvarola

106. Donatella Aralda

107. Elena Porigliotti

108. Donata Fasola

109. Consuelo Lollobrigida

110. Gaya Spolverato

111. Simona Petrozzi

112. Nicoletta Favero

113. Virgina D’Angelo

114. Sara Paladini

115. Giulia Carvoli

116. Annalisa Perrotta

117. Gabriella De Angelis

118. Sabina Pavone

119. Sabine Koesters

120. Cesare Pozzuoli

121. Grazia Basile

122. Silvia Pizzoli

123. Simona Rizzi

124. Fabrizia Fagnoli

125. Elisa Rota

126. Mariangela Giarrusso

127. Marisa Lorita Cristofaro

128. Elena Broggi

129. Silvia Ceffa

130. Pamela Brancato

131. Enza Vagliani

132. Maria Letizia Rappoldi

133. Anna Colombo