Tampone negativo, 2 guariti e supporto ai diabetici: gli aggiornamenti da Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Nuovo bollettino dal sindaco Nicola Travaglini sulla situazione montenerese. «Comunico che ho ricevuto notizia dell'esito positivo del tampone effettuato su un nostro anziano concittadino defunto. Informo che a seguito di questo risultato, è stato effettuato un tampone anche alla familiare che si occupava dell'ottantenne, con esito fortunatamente negativo. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di questo concittadino e dedico, per l'occasione, un pensiero di sincera vicinanza a tutte quelle famiglie che si trovano a vivere un lutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

Vi informo inoltre che il Ministero dell'Interno ha aggiornato il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti: vi invito quindi a scaricarlo al link http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/…/IT/I...

La Casa della Salute (poliambulatorio) di Montenero di Bisaccia fa sapere invece di aver attivato il servizio di consegna a domicilio di presidi per diabetici, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile; potete consultare i dettagli e il testo completo dell'avviso al link http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/…/IT/I...

Vorrei ringraziare oggi gli operatori della raccolta differenziata per il lavoro che stanno svolgendo in un periodo non certo facile, al quale si è peraltro aggiunta la nevicata odierna. Abbiamo già annunciato qualche piccolo disagio per alcuni utenti che non vedranno ritirata oggi la frazione "carta e cartone": quando ci sono condizioni meteo avverse, è giusto tutelare anche l'incolumità di chi lavora, quindi invito i cittadini ad avere maggiore comprensione nei confronti di chi sta svolgendo un lavoro meritorio, come quello della raccolta dei rifiuti davanti casa di ognuno di noi.

Concludo con una buona notizia: la seconda coppia di coniugi monteneresi risultata positiva la scorsa settimana al Covid-19 e ricoverata presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, è stata giudicata clinicamente guarita. Ciò significa che questi due concittadini saranno dimessi e resteranno in quarantena presso la loro abitazione. Successivamente effettueranno un altro tampone che dovrà stabilire definitivamente, si spera, l'esito negativo.

Informo che da oggi, martedì 24 marzo, sarà chiuso anche il varco "SP. 13-Palata", chi dovesse raggiungere l'entroterra, quindi, dovrà utilizzare o la SS. 650 "Trignina" o la SS. 647 "Bifernina"; gli unici varchi aperti e presidiati in entrata e uscita dalla "zona rossa di Montenero di Bisaccia resteranno quello di "Ponte Trigno - San Salvo" e quello di "Bonifica Querce Grosse - SS 16". Chi volesse raggiungere il supermercato Conad presso il Centro Commerciale Costa Verde, potrà farlo percorrendo la strada "Bonifica Querce Grosse - SS 16".

Mi fa piacere informarvi, infine, che uno dei primi pazienti monteneresi risultati positivi al Covid-19 è stato dichiarato ufficialmente guarito. Si tratta di un'ottima notizia che ci fa ben sperare anche per gli altri concittadini che sono ancora in cura per debellare questo virus».