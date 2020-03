Specifica copertura assicurativa per il Covid-19 ai dipendenti della Rieco Sud

TERMOLI. In un periodo in cui il dialogo tra aziende, parti sociali e dipendenti non è il massimo sul versante della sicurezza, a causa del Coronavirus, sbuca come una primizia quanto successo alla Rieco Sud. La segreteria regionale della Fiadel, stipulante e firmataria del Ccnl di Igiene ambientale, in nome e per conto dei dipendenti della Società Rieco Sud gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Termoli, con viva soddisfazione e riconoscenza intende dare atto pubblicamente alla lodevole ed inaspettata iniziativa della Rieco Sud di attivare un piano assistenziale emergenza Covid-19. Visto il momento di grande incertezza che sta vivendo il nostro paese in relazione al diffondersi del contagio da corona virus, la Rieco ha ritenuto giusto ed opportuno fornire a tutti i suoi dipendenti, gratuitamente, una specifica copertura assicurativa per il Covid-19.

Pertanto, Al solo mero di far fronte alle eventuali necessità legate al recupero a seguito di malattie da Covid-19, il suddetto piano assistenziale offre, a tutti i dipendenti Rieco, una serie di prestazioni specifiche quali: indennità di ricovero: 100 euro per ogni giorno di ricovero superiore al 7° causato da infezione da Covid-19 e per un massimo di ulteriori 10 giorni; indennità da convalescenza: 3mila euro corrisposta alla dimissione da istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da Covid-19; Assistenza post ricovero neigiorni successivi: Invio medico generico; Trasporto in autoambulanza; Trasporto dal pronto soccorso al domicilio; Trasferimento e rientro dall’istituto di cura specialistico; Invio collaboratrice famigliare per 5 ore al giorno; Invio babysitter a domicilio per 5 ore al giorno; Accompagnamento figlio minore a scuola; 8)Consegna spese a domicilio; 9) Invio pet-sitter per un max di 1 ora al giorno.

La copertura è valida dal 18 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. La stessa avrà efficace solo per dipendenti ricoverati in seguito ad infezione da Covid-19 diagnosticata in Italia e successiva alla data della decorrenza sopracitata.La copertura è valida solo per il dipendente capo nucleo che non super il limite di età pari a 70 anni. Orbene, in un momento cosà drammatico per aziende e lavoratori, dove i colossi industriali chiudono i battenti scaricando i loro dipendenti sulle spalle dei contribuenti con i vari ammortizzatori sociali, la Rieco Sud ha creato un precedente che farà scuola per gli anni avvenire ovvero investendo, dalle proprie risorse economiche, al solo fine di tutelare la salute dei propri dipendenti. Pertanto, a nome di tutti i dipendenti, con la presente intende ringraziare pubblicamente il presidente della Rieco SudAlberto Berardocco e il direttore Generale Angelo Di Campli rivolgendo a loro un plauso sincero per questa incoraggiante e lodevole iniziativa di un datore di lavoro che, senza nulla in cambio, fa sentire la sua vicinanza ai suoi dipendenti in questo momento delicato per tutti.Un grazie e un plauso a tutti i dipendenti che con serietà ed impegno svolgono loro lavoro quotidiano al servizio della collettività».

La nota è firmata da Aly Soliman e Silvana Ciciola, in veste di sindacalista quest’ultima.