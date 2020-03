Emergenza Coronavirus, i contagi sono 72: «Si arginano solo rispettando le regole»

CAMPOBASSO. «Ai nostri medici, ai nostri infermieri, al nostro personale sanitario una sola parola: Grazie (ripetuto 3 volte)!». Inizia così il bollettino video di aggiornamento della Regione Molise nell'emergenza epidemiologica del Coronavirus. «Da domani iniziamo a contrattualizzare i primi medici e paramedici che hanno risposto al nostro bando. Continuiamo a rispettare le regole e insieme vinceremo la battaglia», sostiene il tandem Donato Toma-Oreste Florenzano.





Toma in apertura elenca il numero di operatori che hanno risposto ai bandi della Regione Molise:

52 infermieri professionali

72 oss

16 medici non specializzati

2 medici specializzandi

4 medici pensionati

1 medico di malattie infettive

2 anestesisti

«Le domande ci confortano, era quello che ci aspettavamo, attendiamo ancora maggiori candidature».

Poi, la parola spetta a Florenzano, che rivela di aver compiuto come Asrem 572 tamponi, di cui 69 positivi e 501 negativi, a cui aggiungere i due pazienti di Bergamo trasferiti al Cardarelli.

Sempre al Cardarelli, ci sono state due dimissioni dal reparto di malattie infettive (sono 9 nel complesso fino ad ora). Sempre 7 i degenti in rianimazione e 16 quelli in malattie infettive. Ben trenta contagiati sono in regime di isolamento domiciliare e 3 i guariti certificati.

«Il contagio si può arginare soltanto se rispettiamo le regole. L’unica persona che davvero può sconfiggere il virus e arginare il contatto, sei tu», il messaggio diretto finale di Toma alla cittadinanza.