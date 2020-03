TERMOLI. Già al centro di una edizione della rubrica domenicale “Questo è se vi piace”, la sorte delle attività commerciali costrette per la gran parte a chiudere i battenti in ossequio ai vari Dpcm che si sono susseguiti in questo stato di emergenza proclamato dal Governo a causa della pandemia da Coronavirus, sarà il tema cardine della terza puntata della nostra finestra quotidiana chiamata Termoli in diretta.

Una crisi economica che molti settori produttivi e commerciali stanno vivendo a causa del Covid-19, ci porta a parlare delle relative misure di sostegno a livello centrale e locale.

Proprio in questo ambito registriamo oggi, con favore, il provvedimento della giunta Roberti che sospende i tributi locali.

Seguiteci in diretta dalle 18.30 sulla nostra pagina Facebook o sul sito di TermoliOnline e partecipate con i vostri messaggi e anche telefonando al 373-7341501.

L’iniziativa, condotta dall'editore Nicola Montuori, e che sta riscuotendo un interesse crescente, è stata pensata proprio per interagire con tutti voi.