Si rompe condotta idrica in centro, sospesa l'erogazione dell'acqua per ripararla

TERMOLI. Operai della Crea gestioni srl al lavoro in centro per individuare e riparare una condotta idrica che si è rotta nella notte in centro. Per questa ragione i tecnici hanno dovuto sospendere il flusso idrico in una zona piuttosto ampia. I lavori sono iniziati già da prima delle 8 e si spera di riuscire a risolvere il problema entro la mattinata.