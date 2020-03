Nuovi contagi a grappoli nel Molise, adesso il Coronavirus sfiora quota 100

TERMOLI. Aspettando Godot, ossia la comunicazione ufficiale di Asrem e Regione Molise, inspiegabilmente in blackout informativo da alcune ore a questa parte, continua a salire come un termometro impazzito il numero dei contagi da Coronavirus in Molise. Sempre secondo le notizie che filtrano dagli ambienti ospedalieri del Cardarelli, dove vengono eseguiti i test Covid-19, dopo i 16 contagi alla casa di riposo di Cercemaggiore, di cui 13 tra gli ospiti e 3 al personale interno, arrivano altri 9 casi di positività, 8 in provincia di Campobasso e 1 in provincia di Isernia, a Filignano.

Il conto è a 96 più i due pazienti provenienti da Bergamo. Quota 100 è vicina.