Il Comune di Termoli aderisce alla raccolta fondi in favore dell'Asrem

TERMOLI. Anche il comune di Termoli è in prima linea per la raccolta fondi in favore dell’Asrem avviata dal comune di Petrella Tifernina.

Lo comunica il sindaco Francesco Roberti a seguito della delibera n° 74 voluta dalla giunta comunale in data odierna. L’amministrazione comunale provvederà a versare la somma di cinquemila euro sul conto corrente avviato per reperire fondi. E’stato dato mandato al sindaco di Petrella Tifernina di coordinare tutta la raccolta svolgendo in seguito anche tutte le attività interlocutorie con l’Asrem.

Un piccolo ma sensibile gesto per fronteggiare l’emergenza causata dal diffondersi sul territorio del Coronavirus-Covid19 e per acquistare respiratori polmonari, tamponi faringei, test e altro materiale sanitario che dovesse rendersi necessario per affrontare questo delicato momento vissuto dalla sanità molisana.

Si allega al comunicato la deliberà n°74 della giunta comunale di Termoli del 26.03.2020